217 000 000 долларов только за выходные — это успех: выйдет ли «Майкл 2» и когда

Байопик «Майкл» лишь недавно добрался до широких экранов, а разговоры о возможном продолжении уже набирают обороты. Продюсер Грэм Кинг намекает, что «материала для второй части хватит». Однако официального вердикта по поводу сиквела пока не вынесено.

На текущий момент речь идёт только о предварительных прикидках. Создатели хотят сперва оценить прокатные показатели первого фильма. Никаких договорённостей о второй части пока не достигнуто. Хотя Кинг и признаётся, что прорабатывает кое-какие идеи на будущее.

«Я определённо обдумываю отдельные замыслы», — заявил он.

Исполнитель заглавной роли Джаафар Джексон также не скрывает желания вновь примерить образ своего прославленного дяди.

Премьера «Майкла» состоялась 24 апреля, поэтому беседы о сиквеле пока выглядят откровенно преждевременными. Тем не менее за стартовый уик-энд картина собрала 97 миллионов долларов в США и 217 миллионов по всему миру. Это рекордный показатель в истории жанра музыкальных байопиков. Следовательно, шансы на появление продолжения очень велики.

Успех первой части во многом объясняется масштабом личности самого короля поп-музыки. Если «Майкл» продолжит собирать кассу такими же темпами, студия едва ли откажется от сиквела — даже если изначально он не планировался

В российский прокат лента выйдет 28 мая.