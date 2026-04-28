217 000 000 долларов только за выходные — это успех: выйдет ли «Майкл 2» и когда

28 апреля 2026 07:00
Кадр из фильма «Майкл»

Судьба сиквела подвисла в неизвестности.

Байопик «Майкл» лишь недавно добрался до широких экранов, а разговоры о возможном продолжении уже набирают обороты. Продюсер Грэм Кинг намекает, что «материала для второй части хватит». Однако официального вердикта по поводу сиквела пока не вынесено.

На текущий момент речь идёт только о предварительных прикидках. Создатели хотят сперва оценить прокатные показатели первого фильма. Никаких договорённостей о второй части пока не достигнуто. Хотя Кинг и признаётся, что прорабатывает кое-какие идеи на будущее.

«Я определённо обдумываю отдельные замыслы», — заявил он.

Исполнитель заглавной роли Джаафар Джексон также не скрывает желания вновь примерить образ своего прославленного дяди.

Премьера «Майкла» состоялась 24 апреля, поэтому беседы о сиквеле пока выглядят откровенно преждевременными. Тем не менее за стартовый уик-энд картина собрала 97 миллионов долларов в США и 217 миллионов по всему миру. Это рекордный показатель в истории жанра музыкальных байопиков. Следовательно, шансы на появление продолжения очень велики.

Успех первой части во многом объясняется масштабом личности самого короля поп-музыки. Если «Майкл» продолжит собирать кассу такими же темпами, студия едва ли откажется от сиквела — даже если изначально он не планировался

В российский прокат лента выйдет 28 мая.

Светлана Левкина
Лучше бы сериал сняли по этой фанатской версии «Гарри Поттера»: это был бы самый настоящий хоррор Лучше бы сериал сняли по этой фанатской версии «Гарри Поттера»: это был бы самый настоящий хоррор Читать дальше 28 апреля 2026
А ведь Толкин просто списал Гэндальфа и даже не скрывал этого: вот откуда взялся главный волшебник «Властелина колец» А ведь Толкин просто списал Гэндальфа и даже не скрывал этого: вот откуда взялся главный волшебник «Властелина колец» Читать дальше 27 апреля 2026
Фанаты выбрали лучший фильм про Терминатора: и это даже не первая часть Фанаты выбрали лучший фильм про Терминатора: и это даже не первая часть Читать дальше 27 апреля 2026
Прототипа Миранды вырезали из «Дьявола носит Prada 2» в последний момент: Винтур могла всё испортить Прототипа Миранды вырезали из «Дьявола носит Prada 2» в последний момент: Винтур могла всё испортить Читать дальше 27 апреля 2026
Создатель «Дома Дракона» впервые оправдался за внешность Веларионов: «Мир сейчас не такой, как во "Властелине колец"» Создатель «Дома Дракона» впервые оправдался за внешность Веларионов: «Мир сейчас не такой, как во "Властелине колец"» Читать дальше 28 апреля 2026
Звезда «Разделения» уже знает, что будет в финале: «Готовится нечто грандиозное» Звезда «Разделения» уже знает, что будет в финале: «Готовится нечто грандиозное» Читать дальше 27 апреля 2026
Закрывал глаза на все ошибки: почему Сулейман так и не казнил Махидевран, хотя мог бы Закрывал глаза на все ошибки: почему Сулейман так и не казнил Махидевран, хотя мог бы Читать дальше 27 апреля 2026
Привет из будущего: обидный ляп в «Покровских воротах» до сих пор не даёт покоя зрителям Привет из будущего: обидный ляп в «Покровских воротах» до сих пор не даёт покоя зрителям Читать дальше 27 апреля 2026
Что будет в 5 сезоне «Неуязвимого»: ждать еще целый год, но фанаты уже предсказали некоторые сюжетные повороты Что будет в 5 сезоне «Неуязвимого»: ждать еще целый год, но фанаты уже предсказали некоторые сюжетные повороты Читать дальше 27 апреля 2026
