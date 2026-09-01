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Киноафиша Фильмы Турбулентность Расписание Турбулентность (2025) в Алматы на сегодня

Расписание Турбулентность (2025) в Алматы на сегодня

Турбулентность
Турбулентность Остросюжетный триллер о любовном треугольнике на борту воздушного шара боевик, приключения, триллер 2025 / США
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Завтра 10 пт 11 сб 12 вс 13 пн 14 вт 15 ср 16
Формат сеанса
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Расписание Турбулентность в Алматы на 10 сентября 2026
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
00:20 от 01:20 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
12:10 от 16:05 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
12:20 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
00:20 от 01:20 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
19:20 от 20:20 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
14:00 от 15:00 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
00:10 от 01:10 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
00:30 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
00:50 от 01:50 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
23:30 от
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