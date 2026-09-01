Расписание Турбулентность в Алматы на 10 сентября 2026 Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, RU 00:20 от 01:20 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 12:10 от 16:05 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, RU 12:20 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, RU 00:20 от 01:20 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 19:20 от 20:20 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 14:00 от 15:00 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, RU 00:10 от 01:10 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, RU 00:30 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 00:50 от 01:50 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, RU 23:30 от