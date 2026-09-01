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Kinoafisha Films Turbulence Showtimes for Turbulence (2025) in Almaty today

Showtimes for Turbulence (2025) in Almaty today

Turbulence
Turbulence Action, Adventure, Thriller 2025 / USA
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Tomorrow 10 Fri 11 Sat 12 Sun 13 Mon 14 Tue 15 Wed 16
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Showtimes for Turbulence in Almaty on 10 September 2026
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
00:20 from 01:20 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D
12:10 from 16:05 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
12:20 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, RU
00:20 from 01:20 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
19:20 from 20:20 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
14:00 from 15:00 from
Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, RU
00:10 from 01:10 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, RU
00:30 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
00:50 from 01:50 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, RU
23:30 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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