Aizhuldyz Cinema
Kyzylordinskaya oblast, Shieliyskiy rayon, poselok Shieli, TTs «Bereke» 1, 3 etazh, ul. Abylayhan 2 ·
2.7 km
Kinoplexx 8 Aray City Mall
g. Kyzylorda, TRTs Aray City Mall, ul. Nazarbaeva, 13a
120 km
Zhіbek zholy 3D
g. Kyzylorda, ul. Baytursynova, 49, TRTs «Zhіbek zholy», 3 etazh
123 km
Kinoplexx Golden Family
g. Zhezkazgan, bulv. Garyshkerler, 41
158 km
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
g. Turkestan, TRTs "Khanshaiym Plaza", ul. B. Sattarhanova, 33a
160 km
Prime Cinema
160-y kvartal, 419, TRTs Turan Mall
164 km
Kinoplexx 9 City Mall
g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
307 km
Kinopark 4 Nauryz Park
g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
309 km
Kinopark 5 Hyper House
g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
310 km
Pixel Cinema
g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b
310 km
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
310 km
Kinopark 5 Mega Planet
g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
310 km
