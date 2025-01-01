Menu
Alem Cinema
g. Balhash, ul. Lenina, 32
50 meters
Atameken cinema
g. Taldykorgan, ul. Kabanbay-batyra, 54
332 km
Kinoplexx Taldykorgan
g. Taldykorgan, ul. Karatal, 24B
334 km
Sary-Arka 3D
g. Karaganda, prosp. Stroiteley, 6
353 km
Sary Arka cinema Tair
g. Karaganda, ul. Kosmonavtov, 1V
356 km
Kinoplexx City Mall
g. Karaganda, prosp. B.Zhyrau, 59/2, TTs «City MALL», 3 etazh
358 km
Dvorets kultury gornyakov
g. Karaganda, pr. Buhar zhyrau, 32
359 km
Saryzhaylau 3D
g. Karaganda, prosp. Buhar zhyrau, 32
359 km
Lenina 3D
g. Karaganda, ul. Lenina, 61/1
359 km
Sary Arka cinema (Maykuduk)
g. Karagandy, 15 mkrn, 27A (rayon magazina Gornyak)
365 km
Shagala
g. Konaev, ul.Almatinskaya, 4-y mikrorayon, 54a
370 km
Cinema Park
g. Shu, ul. Kabanbay batyra, 22A
371 km
