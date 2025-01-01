Меню
Кинотеатр Киноконцертный зал «КазМедиа Холл» (Астана) на карте

Кинотеатр Киноконцертный зал «КазМедиа Холл» (Астана) на карте

Кинотеатр Киноконцертный зал «КазМедиа Холл» (Астана) на карте
550 метров
Kinopark 7 IMAX Keruen ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
5
650 метров
Арман 3D просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
5
700 метров
Arman Asia Park (Астана) левый берег, ТРЦ «Asia Park»
5
1000 метров
Kinopark 8 IMAX Saryarka ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
5
1.2 км
Chaplin Khan Shatyr просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
5
1.2 км
Open Sky cinema ул. Сарайшык, 13/6
5
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
