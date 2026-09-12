Расписание Практическая магия 2 в Шымкенте на 12 сентября 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1 2D 10:15 от 2400 ₸ 13:00 от 2600 ₸ 15:45 от 2600 ₸ 18:30 от 3000 ₸ 20:50 от 7000 ₸ 21:15 от 3000 ₸ 23:35 от 7000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330 2D 10:30 от 1900 ₸ 12:10 от 1900 ₸ 15:00 от 2100 ₸ 00:55 от 2300 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, RU 14:30 от 2700 ₸ 15:30 от 2700 ₸ 23:30 от 3100 ₸ 00:30 от 3100 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, RU 11:50 от 2300 ₸ 18:40 от 3100 ₸ 19:40 от 3100 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, RU 10:10 от 2500 ₸ 17:20 от 2900 ₸ 18:20 от 2900 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, RU 12:00 от 3600 ₸ 14:30 от 4100 ₸ 15:30 от 4100 ₸ 17:00 от 4100 ₸ 18:00 от 4100 ₸