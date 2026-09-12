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Киноафиша Фильмы Практическая магия 2 Расписание Практическая магия 2 (2026) в Шымкенте на сегодня

Расписание Практическая магия 2 (2026) в Шымкенте на сегодня

Практическая магия 2
Практическая магия 2 мелодрама, фэнтези 2026 / США
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Сегодня 12 Завтра 13 пн 14 вт 15 ср 16
Формат сеанса
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Расписание Практическая магия 2 в Шымкенте на 12 сентября 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
10:15 от 2400 ₸ 13:00 от 2600 ₸ 15:45 от 2600 ₸ 18:30 от 3000 ₸ 20:50 от 7000 ₸ 21:15 от 3000 ₸ 23:35 от 7000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
10:30 от 1900 ₸ 12:10 от 1900 ₸ 15:00 от 2100 ₸ 00:55 от 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
14:30 от 2700 ₸ 15:30 от 2700 ₸ 23:30 от 3100 ₸ 00:30 от 3100 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
11:50 от 2300 ₸ 18:40 от 3100 ₸ 19:40 от 3100 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
10:10 от 2500 ₸ 17:20 от 2900 ₸ 18:20 от 2900 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
12:00 от 3600 ₸ 14:30 от 4100 ₸ 15:30 от 4100 ₸ 17:00 от 4100 ₸ 18:00 от 4100 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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