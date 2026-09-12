Showtimes for Practical Magic 2 in Shymkent on 12 September 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1 2D 10:15 from 2400 ₸ 13:00 from 2600 ₸ 15:45 from 2600 ₸ 18:30 from 3000 ₸ 20:50 from 7000 ₸ 21:15 from 3000 ₸ 23:35 from 7000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, prospekt Tauke hana, 330 2D 10:30 from 1900 ₸ 12:10 from 1900 ₸ 15:00 from 2100 ₸ 00:55 from 2300 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, RU 14:30 from 2700 ₸ 15:30 from 2700 ₸ 23:30 from 3100 ₸ 00:30 from 3100 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, RU 11:50 from 2300 ₸ 18:40 from 3100 ₸ 19:40 from 3100 ₸ Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13 2D, RU 10:10 from 2500 ₸ 17:20 from 2900 ₸ 18:20 from 2900 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, RU 12:00 from 3600 ₸ 14:30 from 4100 ₸ 15:30 from 4100 ₸ 17:00 from 4100 ₸ 18:00 from 4100 ₸