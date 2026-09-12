Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Practical Magic 2 Showtimes for Practical Magic 2 (2026) in Shymkent today

Showtimes for Practical Magic 2 (2026) in Shymkent today

Practical Magic 2
Practical Magic 2 Romantic, Fantasy 2026 / USA
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 12 Tomorrow 13 Mon 14 Tue 15 Wed 16
Format
Group Screenings

Showtimes for Practical Magic 2 in Shymkent on 12 September 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D
10:15 from 2400 ₸ 13:00 from 2600 ₸ 15:45 from 2600 ₸ 18:30 from 3000 ₸ 20:50 from 7000 ₸ 21:15 from 3000 ₸ 23:35 from 7000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, ​prospekt Tauke hana, 330
2D
10:30 from 1900 ₸ 12:10 from 1900 ₸ 15:00 from 2100 ₸ 00:55 from 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, RU
14:30 from 2700 ₸ 15:30 from 2700 ₸ 23:30 from 3100 ₸ 00:30 from 3100 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, RU
11:50 from 2300 ₸ 18:40 from 3100 ₸ 19:40 from 3100 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, RU
10:10 from 2500 ₸ 17:20 from 2900 ₸ 18:20 from 2900 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, RU
12:00 from 3600 ₸ 14:30 from 4100 ₸ 15:30 from 4100 ₸ 17:00 from 4100 ₸ 18:00 from 4100 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more