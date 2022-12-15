Меню
Киноафиша Кызылорды
Кинотеатры
Kinoplexx 8 Aray City Mall
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Nurali Bakutzhan
15 декабря 2022, 12:33
"Аватар 2" неге қазақшасын қоймайсыздар? Түсте де, кешке де неге орысша? Неге орысшасын көп қоясыздар?
15 декабря 2022, 12:33
2
0
Ответить
Nurali Bakutzhan
15 декабря 2022, 12:40
Мен қазақпын, қазақ мектебінде оқимын, Қазақстанда тұрамын. Неге "Аватар2" қазақшасын көре алмаймын? Қазақша сеансы неге аз және қолайсыз уақытта? Қойсақ болды дегендей құрмет жоқ Қазақ тіліне
15 декабря 2022, 12:40
3
0
Ответить
Райкул Картанбаева
6 февраля 2023, 16:15
Қазақ тіліне құрметті өзімізден бастайық!
6 февраля 2023, 16:15
1
0
Ответить
Бакытжан Арыстанбеков
28 декабря 2023, 14:33
Коко Джамбо корсетпима
28 декабря 2023, 14:33
0
0
Ответить
Камa Кама
30 декабря 2023, 16:31
Сәлеметсіз бе? 2024 жылы 1 қаңтарда “Таптым-ау сені” қазақшасы көрсетіледі ме?
30 декабря 2023, 16:31
0
0
Ответить
Aizere Kaidarali
23 августа 2024, 22:30
Зал ыстык. Кондиционер коспайды. Акшасын алгасын условие жасау керек. Канша адамды быксытып залга жинап Кондиционер коспай ещё зал. Ескертилди. Кондиционер косып 5минуттан кейн оширип тастад. Вообще отстой
23 августа 2024, 22:30
0
0
Ответить
Айнара Сыздыкова
8 ноября 2024, 18:07
Кино көруге келсек, 16+ деген кинода кішкентай балдар өте көп! Кинотеатр тәртібін, жалпы мәдениет мулдем жоқ. Администратор шақырсақ ол жоқ!
Біз ешқашан дамыған елдер қатарына кіреалмаймыз. Болашағымыз не болмақ? Осыны қарайтын адамдар барма, жоқпа?
8 ноября 2024, 18:07
0
0
Ответить
Перизат Ералы
27 июля 2025, 22:52
Саламатсыздарма. Кешки сеанска ужас кино коруге барсам касыма 4жасар улымды киргизуге болама. Жане оган билет аламба
27 июля 2025, 22:52
0
0
Ответить
