Kinoafisha Kyzylorda
Cinemas
Kinoplexx 8 Aray City Mall
Kinoplexx 8 Aray City Mall Cinema Reviews
Kinoplexx 8 Aray City Mall Cinema Reviews
Reviews
About the cinema
Showtimes
Map
Reviews
Kinoplexx 8 Aray City Mall Cinema Reviews
Comments
Nurali Bakutzhan
15 December 2022, 12:33
"Аватар 2" неге қазақшасын қоймайсыздар? Түсте де, кешке де неге орысша? Неге орысшасын көп қоясыздар?
15 December 2022, 12:33
2
0
Reply
Nurali Bakutzhan
15 December 2022, 12:40
Мен қазақпын, қазақ мектебінде оқимын, Қазақстанда тұрамын. Неге "Аватар2" қазақшасын көре алмаймын? Қазақша сеансы неге аз және қолайсыз уақытта? Қойсақ болды дегендей құрмет жоқ Қазақ тіліне
15 December 2022, 12:40
3
0
Reply
Райкул Картанбаева
6 February 2023, 16:15
Қазақ тіліне құрметті өзімізден бастайық!
6 February 2023, 16:15
1
0
Reply
Бакытжан Арыстанбеков
28 December 2023, 14:33
Коко Джамбо корсетпима
28 December 2023, 14:33
0
0
Reply
Камa Кама
30 December 2023, 16:31
Сәлеметсіз бе? 2024 жылы 1 қаңтарда “Таптым-ау сені” қазақшасы көрсетіледі ме?
30 December 2023, 16:31
0
0
Reply
Aizere Kaidarali
23 August 2024, 22:30
Зал ыстык. Кондиционер коспайды. Акшасын алгасын условие жасау керек. Канша адамды быксытып залга жинап Кондиционер коспай ещё зал. Ескертилди. Кондиционер косып 5минуттан кейн оширип тастад. Вообще отстой
23 August 2024, 22:30
0
0
Reply
Айнара Сыздыкова
8 November 2024, 18:07
Кино көруге келсек, 16+ деген кинода кішкентай балдар өте көп! Кинотеатр тәртібін, жалпы мәдениет мулдем жоқ. Администратор шақырсақ ол жоқ!
Біз ешқашан дамыған елдер қатарына кіреалмаймыз. Болашағымыз не болмақ? Осыны қарайтын адамдар барма, жоқпа?
8 November 2024, 18:07
0
0
Reply
Перизат Ералы
27 July 2025, 22:52
Саламатсыздарма. Кешки сеанска ужас кино коруге барсам касыма 4жасар улымды киргизуге болама. Жане оган билет аламба
27 July 2025, 22:52
0
0
Reply
