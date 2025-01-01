Menu
Kinoafisha
Talgar, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Cinemas Nearby
All cinemas
Nearby
On map
Ratings
Find cinemas near you
Allow the browser to determine your location.
Determine Location
Your location:undetermined
Refresh
KINOMAN
ul. Konaeva, 84, TRTs «Talgar», 3 etazh
500 meters
Halyk IMAX Kinopark 16
Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
17.6 km
Prostranstvo Transforma
g. Almaty, ul. Baribaeva, 36
22.9 km
Kazahskaya Gosudarstvennaya filarmoniya im. Zhambyla
g. Almaty, ul. Kaldayakova, 35
23.5 km
Arman Mart 3D
g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
23.5 km
Arman Dostyk
Abaya
23.9 km
Tsezar
Zhibek Zholy
24.3 km
Cinemax Dostyk Multiplex
g. Almaty, Samal-2, d. 111, ug.ul. Zholdasbekova, TRTs «Dostyk Plaza»
24.3 km
Kafe «Kino»
Almaly
Zhibek Zholy
24.5 km
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
Rayymbek batyra
24.7 km
Kinopark 5 Premium Forum
Baykonur
25.9 km
Kinoforum 10 (TRTs Forum)
Baykonur
25.9 km
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree