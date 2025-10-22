Меню
«Продать можно быстро, спрос есть»: риэлторы подсчитали цену дома мишки в «Маше и Медведе» – разоряться не придется даже в Подмосковье

22 октября 2025 17:38
Для переезда из Мегаполиса – самое то.

В соцсетях завирусился ролик, в котором «эксперты» оценивают стоимость дома Медведя из мультфильма «Маша и Медведь» в 15 миллионов рублей. Сумма астрономическая и, для большинства, неподъемная, но, как выяснила «Киноафиша», пожить «в сказке» можно куда дешевле – реальная цена такого домика оказалась в два-три раза ниже.

Как выглядит дом мечты

Дом Медведя – почти идеальный пример деревенского уюта. Построен он в поваленном стволе огромного дерева: вместо бетонных стен – древесина, вместо мраморных фасадов – корни и сучья.

У входа – деревянная дверь с окошком, рядом сарайчик, поленница и небольшой огород. Тут и клумбы с ромашками, и ульи, и даже душевая кабина, сделанная из старой молочной цистерны.

Внутри – все по-домашнему. В гостиной стоит камин с трофеями, кресло и старый телевизор. Кухня плавно перетекает в обеденную зону с печкой и рукомойником, а под лестницей скрыта кладовка, где Медведь хранит свои изобретения или ульи на зиму.

На втором этаже – крошечная спальня с кроватью, комодом и настольной лампой.

Сколько просят за берлогу

Риэлтор Олег Бендриков уверяет, что если полностью аналогичный дом искать, например, в Подмосковье, то 15 миллионов рублей он стоить не может.

«Там удобства на улице, территория небольшая. Вилка цен – от 3 до 6 миллионов, не больше. Все-таки далеко от города, от инфраструктуры, рядом только лесные соседи».

По его словам, дешевле вряд ли выйдет: дом выглядит ухоженным, есть огород, дорожки и даже небольшой участок, где можно жить постоянно.

Риэлтор Татьяна Вавилова, в свою очередь, слегка повышает ставки, намекая – что Потапычу лучше не спешить с продажей жилья, ведь дальше оно будет лишь дорожать:

«Такой домик миллионов 10 будет стоить. Лучше оставить для жизни, но и продать можно быстро, спрос есть».

В общем, жизнь «как у Медведя» – вполне реальный вариант для тех, кто готов поменять мегаполис на ромашки и лесную тишину.

Фото: Кадр из мультсериала «Маша и медведь»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
