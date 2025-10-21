Меню
Киноафиша Статьи Главные «мимимишки» вселенной Миядзаки: полная история черных чернушек в «Унесенных призраками» – грустнее не придумаешь

21 октября 2025 12:19
Во вселенной аниматора-гения оживает даже пыль.

Черные чернушки – пушистые комочки с глазами-бусинками, неутомимо таскающие уголь в котельной Камадзи. Но их обаяние – лишь верхушка айсберга, под которой скрывается философская глубина и настоящая драма.

Как зовут этих призраков?

Их настоящее имя – Сусуватари, что с японского можно перевести как «странствующая сажа». Это не ожившая пыль, а духи-хранители заброшенных мест, классические цукумогами. Они воплощают веру в то, что старый предмет, прослуживший верой и правдой, может обрести душу.

Их жизнь – это метафора вечного труда. Они созданы заклинанием и существуют, только пока работают. Остановятся – превратятся в прах. Их награда за каторжный труд – не свобода, а горсть конфет-конпейто, которую Рин бросает им, как цыплятам.

Жесткий комментарий Миядзаки о тех, чей невидимый труд является фундаментом мира.

От «Тоторо» до купален: связь миров

Остроту трагедии подчеркивает то, что это – не их первый визит на экран. Внимательный зритель узнает в них тех самых «пыльных духов», что жили в старом доме в «Моем соседе Тоторо». Их уход оттуда символизировал очищение пространства, уступку места новым, хорошим людям.

А в купальнях Юбабы в «Унесенных призраками», где собираются духи со всей Японии, они нашли новый приют – и новую каторгу.

Тихие герои большого мира

Именно в отношениях с Тихиро раскрывается их истинная суть. Несмотря на рабскую долю, они сохранили способность к состраданию.

Когда девочка, сама оказавшаяся в рабстве, помогает им донести уголь, они отвечают безграничной преданностью: приносят ей тапочки и носки, спрятав от посторонних глаз, и заботливо наблюдают за ее сном.

В этом жесте – вся их трагедия и величие. Вечные рабы, не знающие доброты, они дарят крупицу заботы той, кто в их же положении сумела ее проявить. Они – тихие, неприметные герои, без которых волшебный мир купален рассыпался бы в прах.

Ранее мы писали: На Crunchyroll выходят не только шедевры: отсмотрел 5 худших аниме 2025, чтоб вам не пришлось – спасаю ваш вечер за пару минут

Фото: Кадр из аниме «Унесенные призраками» (2001), «Мой сосед Тоторо» (1988)
Алексей Плеткин
