Расписание сеансов Прыгуны, 2026 в Алматы
12 марта 2026
Расписание сеансов Прыгуны, 12 марта 2026 в Алматы
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KZ
10:10
от
12:10
от
2D, RU
11:10
от
12:20
от
13:10
от
13:50
от
14:50
от
16:10
от
18:20
от
20:30
от
3D, IMAX, RU
10:30
от
15:10
от
17:20
от
19:30
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KZ
10:40
от
2D, RU
10:30
от
12:30
от
14:30
от
15:30
от
16:30
от
17:30
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KZ
10:00
от
11:50
от
2D, RU
10:10
от
12:00
от
14:30
от
15:30
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KZ
10:40
от
2D, RU
10:30
от
12:30
от
14:30
от
15:30
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
15:00
от
16:50
от
18:50
от
Kinoplexx 7 Aport
г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
15:20
от
2D, RU
18:00
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KZ
10:10
от
12:00
от
2D, RU
11:00
от
13:00
от
14:50
от
15:50
от
16:40
от
17:40
от
18:30
от
19:30
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
10:00
от
14:05
от
16:05
от
18:00
от
19:55
от
21:50
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
10:30
от
14:20
от
2D, RU
10:00
от
12:20
от
17:00
от
Арман Достык
Абая
2D
10:40
от
11:00
от
12:50
от
14:50
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
10:20
от
11:20
от
2D, RU
12:10
от
14:00
от
15:50
от
17:50
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Напоминания о нем
Отзывы
2026, США, мелодрама
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
