Рейтинг фильмов в прокате в Актобе
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Новая часть популярной аниме-франшизы о борьбе со смертоносными монстрами
боевик, приключения, анимация
2025, Япония
9.0
Билеты
Qaitadan
драма
2025, Казахстан
8.0
Билеты
Битва за битвой
Революционер Леонардо ДиКаприо спасает свою дочь. Новый многообещающий фильм Пола Томаса Андерсона
криминал, драма, триллер
2025, США
8.0
Билеты
Нескромные
Две пары пробуют открытые отношения, но что-то идет не так. Неромантическая комедия, тепло принятая критиками
комедия
2025, США
6.0
Билеты
Большое смелое красивое путешествие
Волей судьбы герои Марго Робби и Колина Фаррелла вновь переживают ключевые события прошлого
приключения, драма, фэнтези, мелодрама
2025, США
5.0
Билеты
Укради жениха, если сможешь
комедия
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Немолодые молодожены
комедия
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Таинственная девушка
комедия
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Джунглилау
комедия
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Все фильмы
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
