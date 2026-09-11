Расписание Практическая магия 2 в Актобе на 11 сентября 2026 Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе» 2D, RU 14:10 от 3200 ₸ 16:30 от 3200 ₸ 20:40 от 3600 ₸ 23:00 от 3600 ₸ Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж 2D, RU 11:20 от 2500 ₸ 16:20 от 2900 ₸ 21:10 от 3300 ₸ 23:30 от 3300 ₸ Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж 2D, RU 10:40 от 2500 ₸ 12:50 от 2500 ₸ 14:40 от 2900 ₸ 18:40 от 3300 ₸