Aksu Cinema
ул. Астана, 37
700 метров
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
ул. Камзина, 67/2
26.7 км
CINEMA STAR
ул. Ак. Сатпаева, 83
26.7 км
Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D
ул. Каирбаева, 70
27.7 км
им. Шакена Айманова 3D
ул. Сураганова, 19/1
28.5 км
Maxi Cinema
ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
116 км
Люмьер
ул. Ауэзова, 49 Б\1
116 км
Строитель
ул. 40 лет Октября, 1д
149 км
Кинозал
Алтайский край, село Кулунда, ул. Первомайская, 40
149 км
МБУК Кулундинский межпоселенческий Дом культуры
Кулунда, ул. Советская, 28
150 км
Кинозал "ПРЕМЬЕРА" Центр Кино
Ключи, ул. Центральная, д. 22
155 км
Премьера
г. Славгород, ул. Карла Маркса, 167
158 км
