Киноафиша
Фильмы
Құшақташы мама
Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Уральске
Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Уральске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Құшақташы мама»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, KZ
21:10
от 2400 ₸
Көркем
г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
20:55
от 2200 ₸
2D, KZ
21:40
В прокате
Премьеры
Онлайн
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
