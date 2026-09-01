Расписание Бегущая в Шымкенте на 6 сентября 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1 2D 14:40 от 2600 ₸ 16:35 от 2600 ₸ 20:00 от 3000 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, RU 14:30 от 2900 ₸ 15:30 от 2900 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, RU 17:30 от 2900 ₸ 18:30 от 2900 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, RU 18:10 от 3300 ₸ 19:10 от 3300 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, RU 15:00 от 4100 ₸ 16:00 от 4100 ₸ 23:00 от 4600 ₸ 00:00 от 4600 ₸ Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б 2D 12:45 от 3000 ₸ 18:05 от 3000 ₸ 21:35 от 4500 ₸