Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films The Runner Showtimes for The Runner (2026) in Shymkent today

Showtimes for The Runner (2026) in Shymkent today

The Runner
The Runner Action, Thriller 2026 / USA
Watch trailer
Tickets
All about film
Tomorrow 6 Mon 7 Tue 8 Wed 9
Format
Group Screenings

Showtimes for The Runner in Shymkent on 6 September 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D
14:40 from 2600 ₸ 16:35 from 2600 ₸ 20:00 from 3000 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, RU
14:30 from 2900 ₸ 15:30 from 2900 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, RU
17:30 from 2900 ₸ 18:30 from 2900 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, RU
18:10 from 3300 ₸ 19:10 from 3300 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, RU
15:00 from 4100 ₸ 16:00 from 4100 ₸ 23:00 from 4600 ₸ 00:00 from 4600 ₸
Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b
2D
12:45 from 3000 ₸ 18:05 from 3000 ₸ 21:35 from 4500 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more