Showtimes for The Runner in Shymkent on 6 September 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1 2D 14:40 from 2600 ₸ 16:35 from 2600 ₸ 20:00 from 3000 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, RU 14:30 from 2900 ₸ 15:30 from 2900 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, RU 17:30 from 2900 ₸ 18:30 from 2900 ₸ Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13 2D, RU 18:10 from 3300 ₸ 19:10 from 3300 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, RU 15:00 from 4100 ₸ 16:00 from 4100 ₸ 23:00 from 4600 ₸ 00:00 from 4600 ₸ Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b 2D 12:45 from 3000 ₸ 18:05 from 3000 ₸ 21:35 from 4500 ₸