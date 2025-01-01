Меню
Рудный Синема
ул. Мира 1, Рудный, Казахстан
150 метров
Казахстан 3D
ул. Гоголя, 74
43.2 км
Арман 3D
ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
43.7 км
Zodiac cinema
проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
44.3 км
РДК Планета
Челябинская обл., село Варна, ул. Советская, 125
151 км
МБУ ЦКР "Энергетик"
г. Троицк, ул. Энергетиков, 26
156 км
KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
157 км
Континент
ул. Советская, 46
163 км
МКУ ДК 40 лет Октября
ул. Железнодорожная, 16
166 км
Kino_Club
Курганская обл., Целинный р-н, с. Целинное, ул. Советская д.70
175 км
Клуб по кинопоказу Мир
Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, 33А
202 км
РК "Рио"
ул. Сергея Буландо, 3а
205 км
