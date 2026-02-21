2 крутых британских детектива с атмосферой, интригой и пятью сезонами впереди: начните смотреть в эти выходные

В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома

Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену

А что, если Купер — вовсе не агент ФБР? Эта теория о «Твин Пиксе» переворачивает сюжет с ног на голову

Умерли голодной смертью в пустыне или все-таки спаслись: что стало с доктором Альбьери и Лео в финале «Клона»

Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов

Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника

Не только интриганка Фирузе из «Великолепного веека»: эта роль Джансу Дере понравилась в разы больше — очередное чудо турдизи

Мощный ответ «Склифосовскому»: жду не дождусь именно этот сериал о медиках — что известно о «Пироговке»

Своим враньем собрали в прокате миллионы долларов: 3 культовых фильма о войне, где почти все — неправда

Снималась в «Спасской» и не только: как выглядит поздняя дочь Татьяны Догилевой — скрывается под другой фамилией