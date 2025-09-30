Меню
Киноафиша Петропавловска
Cinema Park
Расписание сеансов кинотеатра «Cinema Park»
20:50
от 400 ₸
Qaitadan
драма
2025, Казахстан
2D, KZ
19:20
от 1800 ₸
Битва за битвой
криминал, драма, триллер
2025, США
2D, RU
12:00
от 1200 ₸
14:50
от 1200 ₸
19:15
от 1800 ₸
Долгая прогулка
ужасы
2025, США
2D, RU
10:00
от 1200 ₸
17:40
от 1200 ₸
Зверопоезд
боевик, анимация, комедия
2025, Франция
2D, RU
11:20
от 1200 ₸
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
боевик, приключения, анимация
2025, Япония
2D, RU
14:40
от 1200 ₸
Пункт назначения: Смертельная игра
ужасы
2025, Новая Зеландия / Парагвай
2D, RU
19:40
от 1800 ₸
Сытый и голодный
драма, комедия, фэнтези
2025, Казахстан
2D, KZ
13:00
от 1200 ₸
16:05
от 1200 ₸
22:10
от 1800 ₸
Таинственная девушка
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
11:05
от 1200 ₸
14:30
от 1200 ₸
17:35
от 1200 ₸
23:40
от 1500 ₸
Тот самый
ужасы, спорт
2025, США
2D, RU
12:45
от 1200 ₸
17:20
от 1200 ₸
