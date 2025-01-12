Меню
Три легендарные советские картины, которые на самом деле были сняты в Казахстане
Конкурентам-кинематографистам пришлось работать вместе.
Написать
12 января 2025 10:00
3 момента из советских фильмов, которые будет сложно понять современным молодым казахам
Сейчас так уже никто не делает.
Написать
1 января 2025 12:00
Аллея, памятник и арт-объект: места в Алма-Ате, где снимали «Иглу», стали городскими достопримечательностями
Площадки сильно изменились за прошедшие 36 лет.
Написать
24 декабря 2024 18:00
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу: вот что сейчас происходит с Муравьевой — последние новости
Актриса борется с недугом.
Написать
3 декабря 2024 09:00
Звезда фильма «Девчата» Дружинина экстренно госпитализирована: рассказываем, что случилось с 88-летней актрисой
Пока она находится в одной из московских клиник.
Написать
23 ноября 2024 09:35
Онкобольной Светлана Дружининой резко стало хуже: печальные прогнозы врачей подтвердились
Актриса пытается не опускать руки и отчаянно борется со страшной болезнью.
Написать
24 октября 2024 23:04
Рука не сгибалась, потребовалась операция: все, что известно о состоянии Панкратова-Черного
В последние недели советские звезды все чаще обращаются за помощью.
Написать
19 октября 2024 13:05
«Невероятные приключения китайцев в России»: что известно о ремейке культовой комедии Рязанова
Об актерах пока тишина, а вот режиссера пытаются «сосватать» знаменитого.
Написать
17 октября 2024 09:25
У парализованного Ливанова обнаружили онкологию: удалять опухоль врачи уже боятся
Народного артиста выписали из больницы, но черная полоса в его жизни даже не думает заканчиваться.
Написать
16 октября 2024 09:11
Диагностировали поражение мозга: появились новые детали состояния Збруева
4 октября артиста увезли в реанимацию с подозрением на инсульт.
Написать
5 октября 2024 15:09
Остановилось сердце во время операции: Василия Ливанова подключили к аппарату
Актер уже несколько дней находится в реанимации.
Написать
5 октября 2024 10:14
«Родственники вызвали скорую»: Василия Ливанова экстренно госпитализировали в Москве
Великому актеру поплохело у него же дома.
Написать
1 октября 2024 09:03
«Подозрительно прилично»: что известно о новом мультсериале о Чебурашке и всех-всех-всех
На первом концепт-арте можно увидеть сразу нескольких полюбившихся героев.
Написать
29 сентября 2024 18:04
Горбунков летает, а вместо бриллиантов — айфон: вот что показали в трейлере новогоднего ремейка «Небриллиантовой руки»
Будут крутить на ТВ в Новый год.
Написать
27 сентября 2024 12:02
Москва в главной роли: 5 фильмов о столице России, которые нужно пересмаотреть 7 сентября
От снятых 86 лет назад, до современных.
Написать
7 сентября 2024 10:27
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
