Василий Ливанов в реанимации: врачи борются за жизнь легендарного советского Шерлока Холмса
Пока артис прикован к постели.
Написать
2 февраля 2025 09:00
Три легендарные советские картины, которые на самом деле были сняты в Казахстане
Конкурентам-кинематографистам пришлось работать вместе.
Написать
12 января 2025 10:00
3 момента из советских фильмов, которые будет сложно понять современным молодым казахам
Сейчас так уже никто не делает.
Написать
1 января 2025 12:00
Аллея, памятник и арт-объект: места в Алма-Ате, где снимали «Иглу», стали городскими достопримечательностями
Площадки сильно изменились за прошедшие 36 лет.
Написать
24 декабря 2024 18:00
Звезде советского кино Галине Польских диагностировано неизлечимое заболевание легких
Не так давно актриса прошла обследование, итоги которого были неутешительными.
Написать
16 декабря 2024 12:29
Наряд вне очереди: звезда «Жестокого романса» травмировалась на съемках из-за украшений
Ларисе Гузеевой пришлось вызывать специалиста.
Написать
15 декабря 2024 08:52
Василий Ливанов экстренно прооперирован: рассказываем, что снова случилось с советским Шерлоком Холмсом
Актер последние месяцы — частый посетитель больниц.
Написать
11 декабря 2024 16:33
Звезду «Москва слезам не верит» Рязанову мошенники обманули на 4 млн рублей: объясняем схему, чтобы и вы не попались
Сейчас актриса активно сотрудничает с правоохранительными органами.
Написать
6 декабря 2024 16:07
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу: вот что сейчас происходит с Муравьевой — последние новости
Актриса борется с недугом.
Написать
3 декабря 2024 09:00
Звезда фильма «Девчата» Дружинина экстренно госпитализирована: рассказываем, что случилось с 88-летней актрисой
Пока она находится в одной из московских клиник.
Написать
23 ноября 2024 09:35
Так и не простил? Сын равнодушно попрощался со Светличной на похоронах
Скандальные слова старшего сына омрачили прощание со звездой советского кино.
Написать
21 ноября 2024 11:10
Ушла из жизни звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная: кому достанется многомиллионное наследство актрисы
Состояние артистки стремительно ухудшалось последние несколько месяцев.
Написать
16 ноября 2024 13:33
Родился настоящий богатырь: у 79-летнего Никиты Михалкова случилось пополнение в семье
Режиссер, вполне вероятно, скоро станет многодетным прадедом.
Написать
5 ноября 2024 10:20
Онкобольной Светлана Дружининой резко стало хуже: печальные прогнозы врачей подтвердились
Актриса пытается не опускать руки и отчаянно борется со страшной болезнью.
Написать
24 октября 2024 23:04
Рука не сгибалась, потребовалась операция: все, что известно о состоянии Панкратова-Черного
В последние недели советские звезды все чаще обращаются за помощью.
Написать
19 октября 2024 13:05
Не говорит, почти не дышит: состояние Ефремова в колонии стремительно ухудшается
Актер не раз просил отпустить его по УДО из-за проблем со здоровьем. Однако получал отказ из-за тяжести совершенного им преступления.
Написать
17 октября 2024 10:32
У парализованного Ливанова обнаружили онкологию: удалять опухоль врачи уже боятся
Народного артиста выписали из больницы, но черная полоса в его жизни даже не думает заканчиваться.
Написать
16 октября 2024 09:11
Противоречит врачам: сын Ливанова впервые заговорил о состоянии отца, но лишь сильней всех запутал
Борис Васильевич попытался успокоить публику, однако выбрал для этого далеко не лучшие слова.
Написать
15 октября 2024 09:17
Отказалась от помощи врачей и пожалела: звезду «Кармелиты» Жемчужную настиг инсульт
Актриса несколько дней игнорировала тревожные симптомы.
Написать
13 октября 2024 10:44
«Мозг мог повредиться»: Василия Ливанова вывели из комы — что известно о состоянии актера и дальнейшем диагнозе
Пока врачи не готовы обрадовать поклонников новостями, но веры в чудо не теряют.
Написать
12 октября 2024 14:44
Василий Ливанов в коме: у 89-летнего актера обнаружили признаки онкологии
Народному артисту РСФСР все хуже с каждым днем.
Написать
10 октября 2024 09:39
Поражение мозга и паралич: Василию Ливанову уже не помогает даже интенсивная терапия
Все меньше шансов, что легендарный Шерлок выйдет из больницы здоровым.
Написать
9 октября 2024 10:12
Диагностировали поражение мозга: появились новые детали состояния Збруева
4 октября артиста увезли в реанимацию с подозрением на инсульт.
Написать
5 октября 2024 15:09
Мартиросян явился в больницу с жалобами на диабет: врачи диагностировали еще один опасный недуг
Тот самый олигарх из «Кадетства» зря месяцами игнорировал походы в медучреждение.
Написать
5 октября 2024 10:35
Остановилось сердце во время операции: Василия Ливанова подключили к аппарату
Актер уже несколько дней находится в реанимации.
Написать
5 октября 2024 10:14
«Родственники вызвали скорую»: Василия Ливанова экстренно госпитализировали в Москве
Великому актеру поплохело у него же дома.
Написать
1 октября 2024 09:03
Поражение мозга и паралич: подробности госпитализации и страшный диагноз Елены Кондулайнен
Актриса довольно долго хранила в тайне новые беды со здоровьем.
Написать
23 сентября 2024 08:59
Стал известен диагноз Ахеджаковой: артистка не может двигаться и почти не спит
Актриса скрывала, что мучается уже целый месяц.
Написать
19 сентября 2024 09:04
«Состояние может ухудшиться»: подробности госпитализации Станислава Любшина
Прогнозы врачей пока не больно-то оптимистичны.
Написать
18 сентября 2024 09:55
Все было предрешено еще зимой: названа причина смерти Александра Маслякова
КВН осиротел.
Написать
8 сентября 2024 19:32
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
