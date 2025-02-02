Меню
Василий Ливанов в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Василий Ливанов в реанимации: врачи борются за жизнь легендарного советского Шерлока Холмса Пока артис прикован к постели.
2 февраля 2025 09:00
Кадр из фильма «Жди меня» Три легендарные советские картины, которые на самом деле были сняты в Казахстане Конкурентам-кинематографистам пришлось работать вместе.
12 января 2025 10:00
3 момента из советских фильмов, которые будет сложно понять современным молодым казахам 3 момента из советских фильмов, которые будет сложно понять современным молодым казахам Сейчас так уже никто не делает.
1 января 2025 12:00
Аллея, памятник и арт-объект: места в Алма-Ате, где снимали «Иглу», стали городскими достопримечательностями Аллея, памятник и арт-объект: места в Алма-Ате, где снимали «Иглу», стали городскими достопримечательностями Площадки сильно изменились за прошедшие 36 лет.
24 декабря 2024 18:00
Звезде советского кино Галине Польских диагностировано неизлечимое заболевание легких Звезде советского кино Галине Польских диагностировано неизлечимое заболевание легких Не так давно актриса прошла обследование, итоги которого были неутешительными.
16 декабря 2024 12:29
Наряд вне очереди: звезда «Жестокого романса» травмировалась на съемках из-за украшений Наряд вне очереди: звезда «Жестокого романса» травмировалась на съемках из-за украшений Ларисе Гузеевой пришлось вызывать специалиста.
15 декабря 2024 08:52
Василий Ливанов экстренно прооперирован: рассказываем, что снова случилось с советским Шерлоком Холмсом Василий Ливанов экстренно прооперирован: рассказываем, что снова случилось с советским Шерлоком Холмсом Актер последние месяцы — частый посетитель больниц.
11 декабря 2024 16:33
Звезду «Москва слезам не верит» Рязанову мошенники обманули на 4 млн рублей: объясняем схему, чтобы и вы не попались Звезду «Москва слезам не верит» Рязанову мошенники обманули на 4 млн рублей: объясняем схему, чтобы и вы не попались Сейчас актриса активно сотрудничает с правоохранительными органами.
6 декабря 2024 16:07
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу: вот что сейчас происходит с Муравьевой — последние новости Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу: вот что сейчас происходит с Муравьевой — последние новости Актриса борется с недугом.
3 декабря 2024 09:00
Звезда фильма «Девчата» Дружинина экстренно госпитализирована: рассказываем, что случилось с 88-летней актрисой Звезда фильма «Девчата» Дружинина экстренно госпитализирована: рассказываем, что случилось с 88-летней актрисой Пока она находится в одной из московских клиник.
23 ноября 2024 09:35
Так и не простил? Сын равнодушно попрощался со Светличной на похоронах Так и не простил? Сын равнодушно попрощался со Светличной на похоронах Скандальные слова старшего сына омрачили прощание со звездой советского кино.
21 ноября 2024 11:10
Ушла из жизни звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная: кому достанется многомиллионное наследство актрисы Ушла из жизни звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная: кому достанется многомиллионное наследство актрисы Состояние артистки стремительно ухудшалось последние несколько месяцев.
16 ноября 2024 13:33
Родился настоящий богатырь: у 79-летнего Никиты Михалкова случилось пополнение в семье Родился настоящий богатырь: у 79-летнего Никиты Михалкова случилось пополнение в семье Режиссер, вполне вероятно, скоро станет многодетным прадедом.
5 ноября 2024 10:20
Онкобольной Светлана Дружининой резко стало хуже: печальные прогнозы врачей подтвердились Онкобольной Светлана Дружининой резко стало хуже: печальные прогнозы врачей подтвердились Актриса пытается не опускать руки и отчаянно борется со страшной болезнью.
24 октября 2024 23:04
Рука не сгибалась, потребовалась операция: все, что известно о состоянии Панкратова-Черного Рука не сгибалась, потребовалась операция: все, что известно о состоянии Панкратова-Черного В последние недели советские звезды все чаще обращаются за помощью.
19 октября 2024 13:05
Не говорит, почти не дышит: состояние Ефремова в колонии стремительно ухудшается Не говорит, почти не дышит: состояние Ефремова в колонии стремительно ухудшается Актер не раз просил отпустить его по УДО из-за проблем со здоровьем. Однако получал отказ из-за тяжести совершенного им преступления.
17 октября 2024 10:32
У парализованного Ливанова обнаружили онкологию: удалять опухоль врачи уже боятся У парализованного Ливанова обнаружили онкологию: удалять опухоль врачи уже боятся Народного артиста выписали из больницы, но черная полоса в его жизни даже не думает заканчиваться.
16 октября 2024 09:11
Противоречит врачам: сын Ливанова впервые заговорил о состоянии отца, но лишь сильней всех запутал Противоречит врачам: сын Ливанова впервые заговорил о состоянии отца, но лишь сильней всех запутал Борис Васильевич попытался успокоить публику, однако выбрал для этого далеко не лучшие слова.
15 октября 2024 09:17
Отказалась от помощи врачей и пожалела: звезду «Кармелиты» Жемчужную настиг инсульт Отказалась от помощи врачей и пожалела: звезду «Кармелиты» Жемчужную настиг инсульт Актриса несколько дней игнорировала тревожные симптомы.
13 октября 2024 10:44
«Мозг мог повредиться»: Василия Ливанова вывели из комы — что известно о состоянии актера и дальнейшем диагнозе «Мозг мог повредиться»: Василия Ливанова вывели из комы — что известно о состоянии актера и дальнейшем диагнозе Пока врачи не готовы обрадовать поклонников новостями, но веры в чудо не теряют.
12 октября 2024 14:44
Василий Ливанов в коме: у 89-летнего актера обнаружили признаки онкологии Василий Ливанов в коме: у 89-летнего актера обнаружили признаки онкологии Народному артисту РСФСР все хуже с каждым днем.
10 октября 2024 09:39
Поражение мозга и паралич: Василию Ливанову уже не помогает даже интенсивная терапия Поражение мозга и паралич: Василию Ливанову уже не помогает даже интенсивная терапия Все меньше шансов, что легендарный Шерлок выйдет из больницы здоровым.
9 октября 2024 10:12
Диагностировали поражение мозга: появились новые детали состояния Збруева Диагностировали поражение мозга: появились новые детали состояния Збруева 4 октября артиста увезли в реанимацию с подозрением на инсульт.
5 октября 2024 15:09
Мартиросян явился в больницу с жалобами на диабет: врачи диагностировали еще один опасный недуг Мартиросян явился в больницу с жалобами на диабет: врачи диагностировали еще один опасный недуг Тот самый олигарх из «Кадетства» зря месяцами игнорировал походы в медучреждение.
5 октября 2024 10:35
Остановилось сердце во время операции: Василия Ливанова подключили к аппарату Остановилось сердце во время операции: Василия Ливанова подключили к аппарату Актер уже несколько дней находится в реанимации.
5 октября 2024 10:14
«Родственники вызвали скорую»: Василия Ливанова экстренно госпитализировали в Москве «Родственники вызвали скорую»: Василия Ливанова экстренно госпитализировали в Москве Великому актеру поплохело у него же дома.
1 октября 2024 09:03
Поражение мозга и паралич: подробности госпитализации и страшный диагноз Елены Кондулайнен Поражение мозга и паралич: подробности госпитализации и страшный диагноз Елены Кондулайнен Актриса довольно долго хранила в тайне новые беды со здоровьем.
23 сентября 2024 08:59
Стал известен диагноз Ахеджаковой: артистка не может двигаться и почти не спит Стал известен диагноз Ахеджаковой: артистка не может двигаться и почти не спит Актриса скрывала, что мучается уже целый месяц.
19 сентября 2024 09:04
«Состояние может ухудшиться»: подробности госпитализации Станислава Любшина «Состояние может ухудшиться»: подробности госпитализации Станислава Любшина Прогнозы врачей пока не больно-то оптимистичны.
18 сентября 2024 09:55
Все было предрешено еще зимой: названа причина смерти Александра Маслякова Все было предрешено еще зимой: названа причина смерти Александра Маслякова КВН осиротел.
8 сентября 2024 19:32
