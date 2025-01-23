Меню
Рекомендуют 90% зрителей: этот фантастический триллер очень похож на «Интерстеллар», но в тайском варианте
Сейчас идет в кино, поэтому билет купить вы еще успеете.
Написать
23 января 2025 10:00
Фильм ужасов «Фото на память» с Санжаром Мади с треском провалился в прокате, но актер не унывает и вот почему
Кинолента так и не смогла найти своего зрителя.
Написать
17 января 2025 12:00
В кинотеатрах Казахстана активно крутят хоррор «Синистер. Новые души»: вот почему лучше не тратить на него время и деньги
Там и рейтинги плохие, и отзывы такие же.
Написать
11 января 2025 14:17
Цензурный кошмар в Казахстане: из «Носферату» Роберта Эггерса вырезали пикантные сцены
Пока непонятно, почему это сделали, ведь строгих запретов в этой стране нет.
Написать
11 января 2025 12:30
Настоящий прорыв 2024 года: именно по этим фильмам в Казахстане все сходили с ума
И в 2025 году эта тенденция станет еще мощнее.
Написать
8 января 2025 11:00
Включайте, если, конечно, не боитесь: фильм «Дастур» — казахский хоррор, который невозможно забыть
Остросоциальный хоррор, который точно пробьет до мурашек.
Написать
4 января 2025 11:00
Если казахские ужастики уже не пугают, попробуйте «Марианну»: считается самым жутким хоррор-сериалом от Netflix
Не каждый осмелится включить второй эпизод, ибо очень страшно.
Написать
30 декабря 2024 13:00
Дети-вампиры и безутешные мамы: на HBO Max провалился фильм по самому скандальному роману Стивена Кинга
До 2024 года его экранизировали всего два раза.
Написать
3 октября 2024 10:55
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
