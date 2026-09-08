Зачем нужно солить воду в унитазе именно на ночь: совет хозяек из СССР запомнил раз и навсегда

Ремонт не заменит, а вот профилактику — запросто.

Обычно пачку соли мы ищем, когда суп получился пресным. Но у старого бытового средства есть куда менее очевидное применение — в туалете. Причём делать почти ничего не придётся: основную работу можно оставить на ночь.

Стакан — и до утра не трогаем

В чашу унитаза насыпают примерно стакан обычной поваренной соли, после чего добавляют немного тёплой воды. Не кипятка — резкий перепад температуры сантехнике ни к чему.

Можно оставить смесь на полчаса, но удобнее сделать это перед сном. За несколько часов соль размокает и воздействует на свежий налёт. Утром остаётся пройтись ёршиком по стенкам и смыть воду.

Секрет здесь не в какой-то сложной реакции. Соль работает прежде всего как простой помощник при регулярной уборке: её кристаллы действуют как мягкий абразив и помогают убрать ещё не успевшие затвердеть загрязнения. Поэтому способ особенно удобен, когда хочется поддержать чистоту между полноценными уборками.

Чуда от пачки соли ждать не стоит

Есть важное ограничение. Старый известковый камень или серьёзный засор соль не растворит. Если налёт уже превратился в твёрдую корку, потребуется специальное средство.

Зато для профилактики способ элементарный: насыпал вечером — утром почистил. И отдельную бутылку едкой химии ради каждого небольшого налёта доставать приходится реже.