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Киноафиша Про жизнь 2 капли на ватный диск – и грязь с пылью к белым кроссовкам не липнут: перестала намывать их каждый день

2 капли на ватный диск – и грязь с пылью к белым кроссовкам не липнут: перестала намывать их каждый день

Проверено редакцией
2 капли на ватный диск – и грязь с пылью к белым кроссовкам не липнут: перестала намывать их каждый день

Цена лайфхака – копейки, а времени и сил экономит уйму.  

Белые кроссовки выглядят классно ровно до первой прогулки. Стоит пройтись по пыльной дороге или попасть под небольшой дождь, и на обуви сразу появляются серые разводы и грязные пятна. А если носить их часто, отмывать их приходится практически постоянно.

Я для себя нашла лайфхак, который помогает дольше сохранять кроссовки чистыми. После мытья я обрабатываю их обычным глицерином. Для этого наношу буквально две капли на ватный диск и прохожусь по чистой и сухой поверхности обуви.

Глицерин оставляет на материале тончайшую плёнку. Понятно, что на 100% она не защитит. Если пройтись по лужам или свежей грязи, кроссовки всё равно придётся мыть. Но обычная пыль и уличная грязь потом отходят в разы легче и не успевают так сильно въедаться в белую поверхность.

Я повторяю такую обработку после каждого мытья кроссовок. Главное – не лить средство прямо на обувь и не наносить его слишком много: достаточно пары капель на ватный диск, чтобы распределить всё тончайшим слоем.

Ранее мы писали: Доски на грядах — прошлый век, гниют и разбухают: теперь дачники скупают габионные короба

Фото: Нейросеть
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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