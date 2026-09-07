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Киноафиша Про жизнь Доски на грядах — прошлый век, гниют и разбухают: теперь дачники скупают габионные короба

Доски на грядах — прошлый век, гниют и разбухают: теперь дачники скупают габионные короба

Проверено редакцией
Киноафиша

Рассказываем, что это за новшество.

Деревянные борта высоких грядок со временем темнеют, разбухают и начинают разрушаться. А ведь менять их каждые несколько лет совсем не хочется. Есть интересная альтернатива — габионные короба, которые делают из металлической сетки и камня.

Как устроены такие грядки

По краям грядки устанавливают сетчатые короба, а внутри оставляют место для обычного грунта. Камни становятся прочными бортами, которые не боятся постоянного контакта с землей и дождями.

Чтобы земля не высыпалась через сетку, внутреннюю сторону закрывают разделительным материалом. В одном из реализованных проектов для этой цели использовали полипропиленовое полотно.

В итоге получается высокая грядка с массивным каменным обрамлением. Выглядит необычно и при этом решает главную проблему деревянных конструкций — они не гниют от влаги.

Необязательно покупать дорогой камень

Это, пожалуй, самый приятный момент. Для заполнения коробов можно использовать не только декоративный камень, но и старый кирпич, остатки мощения или бут.

То есть после ремонта строительные материалы, которые обычно просто лежат без дела, можно превратить в красивую часть сада. В одном проекте таким способом повторно использовали около 4000 тротуарных кирпичей и заметно сократили количество нового наполнителя.

Но есть важный нюанс

Габионная грядка тоже требует нормальной сборки. Сетка должна подходить для улицы и быть защищена от коррозии, основание нужно хорошо выровнять, а длинные стенки дополнительно стянуть перемычками. Иначе тяжелые камни могут просто распереть конструкцию.

Зато при правильном монтаже такой вариант действительно способен прослужить значительно дольше обычных деревянных бортов. И бонусом — грядки будут выглядеть так, будто их делал не дачник на выходных, а хороший ландшафтный дизайнер.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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