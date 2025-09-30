Меню
Киноафиша Кульсары
Кинотеатры
Qaisar Park Cinema
Qaisar Park Cinema
Кульсары
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
Показать на карте
Расписание сеансов
в кинотеатре Qaisar Park Cinema
Qaitadan
Сегодня 1 сеанс
22:50
...
Долгая прогулка
Сегодня 1 сеанс
13:10
...
Сытый и голодный
Сегодня 2 сеанса
10:00
11:20
...
Таинственная девушка
Сегодня 1 сеанс
21:10
...
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qaitadan
драма
2025, Казахстан
2D, KZ
22:50
Долгая прогулка
ужасы
2025, США
2D, RU
13:10
Сытый и голодный
драма, комедия, фэнтези
2025, Казахстан
2D, KZ
10:00
11:20
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Пункт назначения: Смертельная игра
Отзывы
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Немолодые молодожены
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
