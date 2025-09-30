Меню
Киноафиша Кульсары Кинотеатры Qaisar Park Cinema

Qaisar Park Cinema

Кульсары
Адрес
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
Показать на карте
Расписание
Расписание
Расписание сеансов в кинотеатре Qaisar Park Cinema
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 1 сеанс
22:50 ...
Долгая прогулка
Долгая прогулка
Сегодня 1 сеанс
13:10 ...
Сытый и голодный
Сытый и голодный
Сегодня 2 сеанса
10:00 11:20 ...
Таинственная девушка
Таинственная девушка
Сегодня 1 сеанс
21:10 ...
Полное расписание и билеты

Фильмы в кинотеатре Qaisar Park Cinema

Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
22:50
Долгая прогулка
Долгая прогулка ужасы 2025, США
2D, RU
13:10
Сытый и голодный
Сытый и голодный драма, комедия, фэнтези 2025, Казахстан
2D, KZ
10:00 11:20
Полное расписание и билеты
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
