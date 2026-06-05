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Киноафиша Фильмы Проклятый рыцарь Расписание сеансов Проклятый рыцарь, 2026 в Костанае 6 июня 2026

Расписание сеансов Проклятый рыцарь, 6 июня 2026 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
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Как купить билеты на сеанс фильма «Проклятый рыцарь»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
19:00 от 2500 ₸ 22:40 от 2500 ₸
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