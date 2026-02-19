Меню
Абай бол
Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Косшы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Сегодня
19
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Абай бол»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Kosshy
г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, KK
22:50
от 3000 ₸
2D, KZ
21:50
от 3000 ₸
