Atameken cinema
g. Taldykorgan, ul. Kabanbay-batyra, 54
700 meters
Kinoplexx Taldykorgan
g. Taldykorgan, ul. Karatal, 24B
1.3 km
Zharkent Cinema
g. Zharkent, ul. Pushkina, 10
159 km
Shagala
g. Konaev, ul.Almatinskaya, 4-y mikrorayon, 54a
167 km
KINOMAN
ul. Konaeva, 84, TRTs «Talgar», 3 etazh
211 km
Halyk IMAX Kinopark 16
Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
218 km
Arman Mart 3D
g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
219 km
Prostranstvo Transforma
g. Almaty, ul. Baribaeva, 36
226 km
Kazahskaya Gosudarstvennaya filarmoniya im. Zhambyla
g. Almaty, ul. Kaldayakova, 35
226 km
Tsezar
Zhibek Zholy
226 km
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
Rayymbek batyra
226 km
Chaplin MegaPark
g. Almaty, ul. Makataeva, 127, TRTs «MEGA Park», 3-y etazh
227 km
