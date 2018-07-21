Menu
Русский English
Atameken cinema Cinema Reviews

Atameken cinema Cinema Reviews

Atameken cinema Cinema Reviews All about the cinema
Оксана Власенко 21 July 2018, 19:27
какие мультики будут завтра и во сколько?
21 July 2018, 19:27 Reply
Киноафиша.инфо 23 July 2018, 17:33
in reply to a message Оксана Власенко от 21 July 2018, 19:27
Добрый день! Подробное расписание сеансов можно уточнить по указанному номеру телефона.
23 July 2018, 17:33 Reply
Andrei Chizh 4 July 2019, 07:33
Vote
Здравствуйте, почему убрали расписание фильмом?? Почему теперь звонить нужно и уточнять?
4 July 2019, 07:33 Reply
Ikon Knakin 1 March 2021, 16:18
Был шанс смотреть афишу, а теперь и его нету
1 March 2021, 16:18 Reply
aibraimkhanova75 3 December 2022, 07:35
Здравствуйте. Почему отключён телефон и нет расписания фильмов?! Сервис оставляет желать лучшего!
3 December 2022, 07:35 Reply
Marlen Marat 26 March 2023, 09:37
Vote
Кинотеатр Атамекен город Талдыкорган вчера ходил смотреть филь Джон УИК 4 очень темный экран постоянно открывают закрывают дверь конце фильма вообще посторонние люди начали входить мешать смотреть фильм раньше времени своего фильма ещё наш фильм не окончен уже начали заходить и нам мешать смотреть фильм не советую ходить кинотеатр атамекен 3 зал безпридел кому ни Лен все входят и выходит администратор разберитесь со своими рабочими или продолжайте этот безпридел
26 March 2023, 09:37 Reply
Marlen Marat 26 March 2023, 09:43
Vote
При оплате в кассе не забудьте здачу на а то как мне сдачу не додали мелочи не стал читать вот тебе и чесное касса атамекен
26 March 2023, 09:43 Reply
