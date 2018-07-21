Menu
Kinoafisha
Taldykorgan, KZ
ENG
Русский
English
Atameken cinema
Cinemas
Atameken cinema
Atameken cinema Cinema Reviews
Atameken cinema Cinema Reviews
Оксана Власенко
21 July 2018, 19:27
какие мультики будут завтра и во сколько?
21 July 2018, 19:27
0
0
Reply
Киноафиша.инфо
23 July 2018, 17:33
in reply to a message
Оксана Власенко от 21 July 2018, 19:27
Добрый день! Подробное расписание сеансов можно уточнить по указанному номеру телефона.
23 July 2018, 17:33
0
0
Reply
Andrei Chizh
4 July 2019, 07:33
Vote
Здравствуйте, почему убрали расписание фильмом?? Почему теперь звонить нужно и уточнять?
4 July 2019, 07:33
0
0
Reply
Ikon Knakin
1 March 2021, 16:18
Был шанс смотреть афишу, а теперь и его нету
1 March 2021, 16:18
0
0
Reply
aibraimkhanova75
3 December 2022, 07:35
Здравствуйте. Почему отключён телефон и нет расписания фильмов?! Сервис оставляет желать лучшего!
3 December 2022, 07:35
0
0
Reply
Marlen Marat
26 March 2023, 09:37
Vote
Кинотеатр Атамекен город Талдыкорган вчера ходил смотреть филь Джон УИК 4 очень темный экран постоянно открывают закрывают дверь конце фильма вообще посторонние люди начали входить мешать смотреть фильм раньше времени своего фильма ещё наш фильм не окончен уже начали заходить и нам мешать смотреть фильм не советую ходить кинотеатр атамекен 3 зал безпридел кому ни Лен все входят и выходит администратор разберитесь со своими рабочими или продолжайте этот безпридел
26 March 2023, 09:37
0
0
Reply
Marlen Marat
26 March 2023, 09:43
Vote
При оплате в кассе не забудьте здачу на а то как мне сдачу не додали мелочи не стал читать вот тебе и чесное касса атамекен
26 March 2023, 09:43
0
0
Reply
