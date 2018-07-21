Меню
Киноафиша
Талдыкорган, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Талдыкоргана
Кинотеатры
Атамекен cinema
Отзывы о кинотеатре Атамекен cinema
Отзывы о кинотеатре Атамекен cinema
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Атамекен cinema
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оксана Власенко
21 июля 2018, 19:27
какие мультики будут завтра и во сколько?
21 июля 2018, 19:27
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
23 июля 2018, 17:33
в ответ на сообщение
Оксана Власенко от 21 июля 2018, 19:27
Добрый день! Подробное расписание сеансов можно уточнить по указанному номеру телефона.
23 июля 2018, 17:33
0
0
Ответить
Andrei Chizh
4 июля 2019, 07:33
Оценка
Здравствуйте, почему убрали расписание фильмом?? Почему теперь звонить нужно и уточнять?
4 июля 2019, 07:33
0
0
Ответить
Ikon Knakin
1 марта 2021, 16:18
Был шанс смотреть афишу, а теперь и его нету
1 марта 2021, 16:18
0
0
Ответить
aibraimkhanova75
3 декабря 2022, 07:35
Здравствуйте. Почему отключён телефон и нет расписания фильмов?! Сервис оставляет желать лучшего!
3 декабря 2022, 07:35
0
0
Ответить
Marlen Marat
26 марта 2023, 09:37
Оценка
Кинотеатр Атамекен город Талдыкорган вчера ходил смотреть филь Джон УИК 4 очень темный экран постоянно открывают закрывают дверь конце фильма вообще посторонние люди начали входить мешать смотреть фильм раньше времени своего фильма ещё наш фильм не окончен уже начали заходить и нам мешать смотреть фильм не советую ходить кинотеатр атамекен 3 зал безпридел кому ни Лен все входят и выходит администратор разберитесь со своими рабочими или продолжайте этот безпридел
26 марта 2023, 09:37
0
0
Ответить
Marlen Marat
26 марта 2023, 09:43
Оценка
При оплате в кассе не забудьте здачу на а то как мне сдачу не додали мелочи не стал читать вот тебе и чесное касса атамекен
26 марта 2023, 09:43
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Kinoplexx Taldykorgan
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Нескромные
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Пункт назначения: Смертельная игра
Отзывы
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail