Showtimes for Lucky Strike in Shymkent on 12 September 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1 2D 17:35 from 3000 ₸ 23:50 from 3000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, prospekt Tauke hana, 330 2D 23:25 from 2300 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, RU 12:30 from 2300 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, RU 16:30 from 2700 ₸ 17:30 from 2700 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, RU 17:20 from 4100 ₸ 18:20 from 4100 ₸