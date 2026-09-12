Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Lucky Strike Showtimes for Lucky Strike (2026) in Shymkent today

Showtimes for Lucky Strike (2026) in Shymkent today

Lucky Strike
Lucky Strike Action, Drama, War 2026 / USA
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 12 Tomorrow 13 Mon 14 Tue 15 Wed 16
Format
Group Screenings

Showtimes for Lucky Strike in Shymkent on 12 September 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D
17:35 from 3000 ₸ 23:50 from 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, ​prospekt Tauke hana, 330
2D
23:25 from 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, RU
12:30 from 2300 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, RU
16:30 from 2700 ₸ 17:30 from 2700 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, RU
17:20 from 4100 ₸ 18:20 from 4100 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more