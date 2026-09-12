Расписание Последний рубеж в Шымкенте на 12 сентября 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1 2D 17:35 от 3000 ₸ 23:50 от 3000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330 2D 23:25 от 2300 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, RU 12:30 от 2300 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, RU 16:30 от 2700 ₸ 17:30 от 2700 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, RU 17:20 от 4100 ₸ 18:20 от 4100 ₸