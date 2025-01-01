Menu
Rayonnyy DK
g. Atbasar, ul. Valihanova 12
650 meters
Grand 3D
g. Shchuchinsk, ul. Edomskogo, 21V
176 km
Cinema Alem
g. Kokshetau, ul. Kuybysheva, 34
177 km
Torgai Cinema
ulitsa Baytursynova, 15, 3 etazh TRTs «Torgai Plaza»
201 km
Dostar Cinema
g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
221 km
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
223 km
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
223 km
Paramount
g. Astana, ulitsa Kayyma Muhamedhanova, 6
223 km
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
225 km
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
225 km
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
225 km
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
225 km
