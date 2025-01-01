Menu
Torgai Cinema
ulitsa Baytursynova, 15, 3 etazh TRTs «Torgai Plaza»
1.1 km
Rayonnyy DK
g. Atbasar, ul. Valihanova 12
201 km
MovieStar
g. Satpaev, ulitsa Abaya 19
265 km
Esentay
Satpaev, ulitsa Panina, 1
266 km
Esentay Cinema
bulv. Garyshkerler, 15, Zhezkazgan
279 km
Kinoplexx Kosshy
g. Kosshy, ul. Respubliki, 11 (2 etazh)
325 km
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
331 km
Paramount
g. Astana, ulitsa Kayyma Muhamedhanova, 6
331 km
Dostar Cinema
g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
332 km
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
332 km
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
333 km
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
333 km
