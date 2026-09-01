Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Lucky Strike Showtimes for Lucky Strike (2026) in Almaty today

Showtimes for Lucky Strike (2026) in Almaty today

Lucky Strike
Lucky Strike Action, Drama, War 2026 / USA
Watch trailer
Tickets
All about film
Tomorrow 10 Fri 11 Sat 12 Sun 13 Mon 14 Tue 15 Wed 16
Format
Group Screenings

Showtimes for Lucky Strike in Almaty on 10 September 2026
Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, RU
10:50 from 00:20 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
23:40 from 00:40 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
17:10 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D
13:15 from 17:45 from 19:30 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
14:10 from 15:10 from 23:00 from 00:00 from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D, RU
18:40 from 19:40 from 20:40 from 21:40 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, RU
23:10 from 00:10 from 00:30 from 01:30 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
23:20 from 00:20 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
17:40 from 18:40 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, RU
18:10 from
Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, RU
23:40 from 00:40 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, RU
18:20 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
23:50 from 00:50 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, RU
17:20 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more