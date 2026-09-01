Расписание Последний рубеж в Алматы на 10 сентября 2026 Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, RU 10:50 от 00:20 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, RU 23:40 от 00:40 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 13:15 от 17:45 от 19:30 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, RU 14:10 от 15:10 от 23:00 от 00:00 от Kinopark 4 Globus Алатау 2D, RU 18:40 от 19:40 от 20:40 от 21:40 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, RU 23:10 от 00:10 от 00:30 от 01:30 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 23:20 от 00:20 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 17:40 от 18:40 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, RU 18:10 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, RU 23:40 от 00:40 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, RU 18:20 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 23:50 от 00:50 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, RU 17:20 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 17:10 от