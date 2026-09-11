Showtimes for Rhapsody for the Dead in Almaty on 11 September 2026 Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 00:00 from 01:00 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, RU 18:20 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D, RU 17:55 from 01:50 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, RU 00:00 from 01:00 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 00:10 from 01:10 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, RU 19:20 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, RU 23:40 from