Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Rhapsody for the Dead Showtimes for Rhapsody for the Dead (2024) in Almaty today

Showtimes for Rhapsody for the Dead (2024) in Almaty today

Rhapsody for the Dead
Rhapsody for the Dead Horror 2024 / South Korea
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 11 Tomorrow 12 Sun 13 Mon 14 Tue 15 Wed 16
Format
Group Screenings

Showtimes for Rhapsody for the Dead in Almaty on 11 September 2026
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
00:00 from 01:00 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
18:20 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, RU
17:55 from 01:50 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
00:00 from 01:00 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
00:10 from 01:10 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, RU
19:20 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, RU
23:40 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more