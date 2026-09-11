Расписание Астрал. Шёпот призрака в Алматы на 11 сентября 2026 Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, RU 00:00 от 01:00 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D, RU 17:55 от 01:50 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, RU 00:00 от 01:00 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 00:10 от 01:10 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, RU 19:20 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, RU 23:40 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 18:20 от