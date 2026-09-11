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Киноафиша Фильмы Астрал. Шёпот призрака Расписание Астрал. Шёпот призрака (2024) в Алматы на сегодня

Расписание Астрал. Шёпот призрака (2024) в Алматы на сегодня

Астрал. Шёпот призрака
Астрал. Шёпот призрака ужасы 2024 / Южная Корея
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Расписание Астрал. Шёпот призрака в Алматы на 11 сентября 2026
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
00:00 от 01:00 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
17:55 от 01:50 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
00:00 от 01:00 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
00:10 от 01:10 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
19:20 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
23:40 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
18:20 от
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