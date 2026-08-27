Showtimes for Tormento in Almaty on 27 August 2026 Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, RU 16:35 from 00:20 from Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D 18:50 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 00:20 from 01:20 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D 01:30 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 22:40 from 23:40 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, RU 23:35 from