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Kinoafisha Films Tormento Showtimes for Tormento (2025) in Almaty today

Showtimes for Tormento (2025) in Almaty today

Tormento
Tormento Horror, Thriller 2025 / Mexico
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Showtimes for Tormento in Almaty on 27 August 2026
Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, RU
16:35 from 00:20 from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D
18:50 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
00:20 from 01:20 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D
01:30 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
22:40 from 23:40 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, RU
23:35 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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