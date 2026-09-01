Расписание Мстители: Финал в Астане на 24 сентября 2026 Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4 2D 12:45 от 2200 ₸ 16:15 от 2400 ₸ 19:45 от 2800 ₸ 23:15 от 2800 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, RU 18:00 от 3500 ₸ 21:30 от 3500 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, IMAX, RU 19:00 от 5000 ₸ 22:50 от 5000 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 2D, IMAX, RU 20:00 от 5000 ₸ 23:40 от 5000 ₸ 2D, RU 13:40 от 2700 ₸ 17:20 от 3100 ₸ 21:00 от 3500 ₸ 00:30 от 3100 ₸