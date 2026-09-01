Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Мстители: Финал Расписание Мстители: Финал (2019) в Астане на сегодня

Расписание Мстители: Финал (2019) в Астане на сегодня

Мстители: Финал
Мстители: Финал Последняя битва супергероев с безумным Таносом боевик, фантастика 2019 / США
Смотреть трейлер
Билеты
Вся информация о фильме
чт 24 пт 25 сб 26
Формат сеанса
Группировать сеансы

Расписание Мстители: Финал в Астане на 24 сентября 2026
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
12:45 от 2200 ₸ 16:15 от 2400 ₸ 19:45 от 2800 ₸ 23:15 от 2800 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
18:00 от 3500 ₸ 21:30 от 3500 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, IMAX, RU
19:00 от 5000 ₸ 22:50 от 5000 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, IMAX, RU
20:00 от 5000 ₸ 23:40 от 5000 ₸
2D, RU
13:40 от 2700 ₸ 17:20 от 3100 ₸ 21:00 от 3500 ₸ 00:30 от 3100 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Спустя 62 года «Морозко» все-таки пересняли: смотрим первый трейлер — Настенька и Марфуша теперь подружки
Объясняем финал 3-го сезона «Укрытия»: что случилось с Дэниелом и что теперь сделает Джульетта
Досмотрели культовую «Атаку титанов» до финала? Спорим, вы тоже так и не нашли ответов на эти 3 вопроса
3 фэнтези-фильма, которые советует Гильермо дель Торо: никакой банальности — редкие шедевры
СМЕРШ возвращается: начались съемки нового военного детектива — теперь в 1945 году
91 000 000 просмотров: после первой недели в школе включите ребёнку самую «сентябрьскую» серию «Маши и Медведя»
Скандинавский нуар есть и у нас: эти 3 российских детектива ничуть не уступают по атмосфере хитам из Европы
В мире «Терминатора» существовал русский ИИ «Мир» — и он однажды решил переиграть Скайнет
Эту комедию 1975 года с Варлей и Вициным разгромили сначала критики, а потом и зрители: «Дешёвая подделка без смысла и содержания»
Только в 2026 году узнала, что имя Шрэка — не просто звучная выдумка: от точного перевода мурашки побегут
Даже Хюррем была вынуждена носить «ночную броню»: почему наложницы в гаремах спали одетыми
В «Великолепном веке» всё опошлили: что на самом деле значил хальвет в Османской империи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше