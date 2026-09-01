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Kinoafisha Films Avengers: Endgame Showtimes for Avengers: Endgame (2019) in Astana today

Showtimes for Avengers: Endgame (2019) in Astana today

Avengers: Endgame
Avengers: Endgame Action, Sci-Fi 2019 / USA
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Showtimes for Avengers: Endgame in Astana on 24 September 2026
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
12:45 from 2200 ₸ 16:15 from 2400 ₸ 19:45 from 2800 ₸ 23:15 from 2800 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
18:00 from 3500 ₸ 21:30 from 3500 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, IMAX, RU
19:00 from 5000 ₸ 22:50 from 5000 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, IMAX, RU
20:00 from 5000 ₸ 23:40 from 5000 ₸
2D, RU
13:40 from 2700 ₸ 17:20 from 3100 ₸ 21:00 from 3500 ₸ 00:30 from 3100 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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