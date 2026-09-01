Showtimes for Avengers: Endgame in Astana on 24 September 2026 Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4 2D 12:45 from 2200 ₸ 16:15 from 2400 ₸ 19:45 from 2800 ₸ 23:15 from 2800 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, RU 18:00 from 3500 ₸ 21:30 from 3500 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, IMAX, RU 19:00 from 5000 ₸ 22:50 from 5000 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, IMAX, RU 20:00 from 5000 ₸ 23:40 from 5000 ₸ 2D, RU 13:40 from 2700 ₸ 17:20 from 3100 ₸ 21:00 from 3500 ₸ 00:30 from 3100 ₸