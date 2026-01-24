Уже купили маску с Безруковым? Узнала у адвоката, что грозит тем, кто хочет стать на вечер Сашей Белым

Сергей Безруков выразил возмущение, обнаружив в продаже на популярных маркетплейсах маски со своим лицом. Актёр оказался не единственной знаменитостью, чьи черты могут использовать все желающие для розыгрышей или вечеринок.

В соцсетях уже давно гуляют видео, где школьники пугают родителей, надев маску Леонида Якубовича. А в онлайн-каталогах можно найти лица Николая Баскова, Киану Ривза, Тома Харди и даже видных мировых политиков.

Хотя звёзды и раньше критиковали такую практику, юристы Безрукова решили действовать через суд. Актера возмутил факт коммерческого использования его изображения без какого-либо согласования. А ведь маски с его лицом стали популярным товаром для костюмированных мероприятий.

Суд поддержал позицию артиста. Теперь продавец обязан изъять весь нелегальный товар из продажи и выплатить Безрукову компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

А мы узнали, что грозит тем фанатам, у которых уже есть дома маски с Безруковым.

«Думаю, что покупателям ничего не грозит, если только сам Безруков обратится против них напрямую в суд. А вообще на мой взгляд, продажа таких масок просто говорит о популярности актера», — объяснил в беседе с порталом «Киноафиша» адвокат Сергей Черский.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.