Топ-3 фильма, которые в России всегда смотрят на Новый год: зря думаете, что «Ирония судьбы» на первом месте

25 декабря 2025 12:48
Кадры из фильмов «Ёлки» (2010), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Подведены итоги большого исследования.

Запах мандаринов, мигающие гирлянды на ёлке и… знакомая заставка любимого фильма на телевизоре. В России Новый год — это не только праздничный стол и подарки, но и особый киноритуал. Из года в год, несмотря на обилие новых развлечений и стримингов с тысячами опций, мы возвращаемся к одним и тем же лентам.

И недавнее исследование это только доказывает. Как выяснилось, Новый год у россиян по-прежнему ассоциируется с конкретными фильмами.

Топ новогодних фильмов

Сервис КИОН решил выяснить, какие именно фильмы создают для нас ту самую праздничную атмосферу и почему мы снова и снова включаем одни и те же истории. За основу исследования взяли тысячи упоминаний в соцсетях и СМИ.

Оказалось, что зрители очень сознательно выбирают знакомые с детства сюжеты. Обсуждения начинаются ещё осенью, но настоящий ажиотаж наступает в декабре, достигая пика в канун Нового года.

Лидеры этого негласного хит-парада не меняются годами. На первом месте уверенно держится вся серия фильмов о Гарри Поттере. Для многих она давно превратилась из фэнтези в обязательный ритуал зимних каникул, символ уюта и чуда.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Вслед за волшебниками из Хогвартса идут два других лидера праздника: комедия «Один дома» и «Ирония судьбы», которая до сих пор сохраняет статус главного новогоднего фильма страны.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Среди современных российских проектов особенно выделяются «Ёлки». Эта добрая и многолетняя франшиза доказала, что может на равных соперничать и с советской классикой, и с мировыми хитами.

Кадр из фильма «Ёлки»

Какие фильмы смотрят чаще

Вкусы зрителей разделились почти пополам. Чуть больше половины аудитории в праздники выбирает зарубежные фильмы. Почти такое же количество зрителей остаётся верным отечественному кино.

У этих предпочтений есть своя география и демография. Зарубежные проекты чаще выбирают жители мегаполисов и зрители среднего возраста. А вот российские фильмы собирают более широкую аудиторию по всей стране и особенно популярны для семейного просмотра, когда перед одним экраном собираются несколько поколений.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Фото: Кадры из фильмов «Ёлки» (2010), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
