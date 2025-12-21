Новогоднее кино времен СССР — это не только Гайдай и Рязанов: вот 5 фильмов, которые незаслуженно забыли

Если каждый декабрь у вас ощущение, что праздничное кино крутится по кругу, пора менять маршрут. Советское новогоднее кино — это не только Рязанов и Гайдай, но и десятки тёплых, странных, камерных фильмов, которые когда-то смотрели всей страной, а потом тихо отложили в сторону. Мы выбрали пять малоизвестных, но по-настоящему атмосферных лент — для тех, кто хочет новогоднего настроения без заезженных цитат.

«Эта весёлая планета» (1973)

Фантастическая комедия, в которой инопланетяне прилетают на Землю ровно в тот момент, когда люди отмечают Новый год — и никто не воспринимает их всерьёз, потому что все в маскарадных костюмах. Это кино про праздник как универсальный язык, который стирает границы, статусы и даже межпланетные различия. Очень наивно, музыкально и удивительно тепло — с ощущением, что Новый год способен примирить вообще всех.

«Снегурочку вызывали?» (1985)

Камерная история про двух взрослых людей, которые случайно встречаются в новогоднюю ночь, играя Деда Мороза и Снегурочку — и вдруг оказываются честнее друг с другом, чем с собственной жизнью. Здесь почти нет сказки в привычном смысле, зато много тишины, неловкости и очень человеческого тепла. Идеальный фильм для тех, кто устал от громких праздников и ждёт от Нового года чего-то личного.

«Похищение» (1969)

Редкий пример новогодней комедии без злодеев: артисты исчезают, потому что их… очень хотят видеть. Самодеятельность похищает профессионалов, чтобы спасти праздник, и из этого рождается хаос, смешной и добродушный. Это кино про коллективное безумие конца года, когда все готовы на странные поступки ради общего веселья.

«Новогодние приключения Маши и Вити» (1975)

Фильм «Новогодние приключения Маши и Вити» часто вспоминают фрагментами, но редко пересматривают целиком — и зря. История про союз рационального ума и веры в чудо до сих пор работает безотказно, а сказочные персонажи здесь живут по логике детской фантазии, а не взрослого цинизма. Очень честное кино про то, что Новый год спасают не магия или технологии, а умение договариваться.

«Старый Новый год» (1981)

Самый «взрослый» фильм в этой подборке — про усталость, обиды, несбывшиеся ожидания и попытку разобраться в себе ровно в тот момент, когда положено радоваться. Здесь Новый год — не фон для романтики, а повод честно посмотреть на свою жизнь. Тихая, ироничная и очень узнаваемая история, которая особенно хорошо заходит после тридцати.

Эти фильмы не кричат «праздник» с первых минут, не требуют обязательного оливье и не знают слова «хит». Зато они умеют создавать то самое ощущение — когда за окном зима, в доме светло, а впереди ещё целая ночь, в которой может случиться что угодно.

