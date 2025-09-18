Так 115 или все-таки 150? Сколько лет Дамблдору было на самом деле

Почему возраст директора Хогвартса до сих пор вызывает споры у фанатов.

История Альбуса Дамблдора, одного из самых знаковых персонажей «Гарри Поттера», окутана легендами.

Он сыграл ключевую роль в судьбе Гарри, сразился с Гриндевальдом и до конца оставался символом мудрости и стойкости.

Но даже такие фигуры становятся предметом споров: сколько лет было Дамблдору на самом деле?

Канон даёт точный ответ

Официальная биография указывает: Дамблдор родился летом 1881 года, а умер 30 июня 1997 года.

Простая арифметика показывает — ему было 115 лет. Этот факт подтверждается в официальных справочниках по вселенной «Гарри Поттера».

Откуда взялись «150 лет»

Вмете с тем в ранних интервью Джоан Роулинг иногда упоминала возраст «около 150 лет».

Это породило устойчивый миф: часть поклонников решила, что в книгах скрыта другая хронология.

Но внимательные читатели заметили расхождения: даты, зафиксированные в тексте, не оставляют сомнений — больше 115 лет Дамблдор прожить всё-таки не мог.

Одни фанаты считают, что Роулинг намеренно приукрашивала, чтобы подчеркнуть легендарность героя. Другие видят в этом обычную неточность, не влияющую на суть.

